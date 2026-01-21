İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı 3 %-ə yaxın azalıb

    ASK
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:33
    Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı 3 %-ə yaxın azalıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 402,3 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,8 % azdır.

    Ötən il muxtar respublikada istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 223,1 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 179,2 milyon manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 14 milyard 189,5 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.

    Bu, 2024-cü ilə nisbətən 0,9 % çoxdur.

    Ötən il ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 1,5 % artaraq 6 milyard 748,5 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 0,3 % artaraq 7 milyard 441 milyon manat təşkil edib.

    Naxçıvan kənd təsərrüfatı

    Son xəbərlər

    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:43

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:42

    Ekspert: Ermənistanla Azərbaycan arasında normal münasibətlər nəqliyyat sistemlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    15:41

    Ötən il Azərbaycan və Mərakeş arasında ticarət dövriyyəsi 5 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti