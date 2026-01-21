Naxçıvanda kənd təsərrüfatı istehsalı 3 %-ə yaxın azalıb
- 21 yanvar, 2026
- 15:33
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 402,3 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,8 % azdır.
Ötən il muxtar respublikada istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri 223,1 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 179,2 milyon manat təşkil edib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 14 milyard 189,5 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib.
Bu, 2024-cü ilə nisbətən 0,9 % çoxdur.
Ötən il ölkədə istehsal olunmuş bitkiçilik məhsullarının dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 1,5 % artaraq 6 milyard 748,5 milyon manat, heyvandarlıq məhsullarının dəyəri isə 0,3 % artaraq 7 milyard 441 milyon manat təşkil edib.