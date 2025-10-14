"Həmkardan həmkara qayğı ilə" Gədəbəydə
- 14 oktyabr, 2025
- 09:42
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) Səhiyyə Nazirliyi, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi və özəl sektordan olan tərəfdaşlarla birgə reallaşdırdığı "Həmkardan həmkara qayğı ilə" sosial layihəsinin növbəti aksiyası Gədəbəydə keçirilib.
Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təşkil edilən ödənişsiz səyyar müayinə zamanı kardiologiya, endokrinologiya, urologiya, oftalmologiya, travmatologiya-ortopediya və nevrologiya sahələri üzrə peşəkar həkim heyəti tibbi xidmətlər göstərib.
İki gün davam edən aksiya zamanı ümumilikdə 640 rayon sakini müayinədən keçib, səhhətində problem aşkarlanan şəxslərə tibbi məsləhətlər verilib və müvafiq müalicələr təyin olunub.
Tədbirin təşkilində AHİK könüllüləri də fəal iştirak ediblər.
"Həmkardan həmkara qayğı ilə" sosial layihəsinin məqsədi ittifaq üzvlərinin sağlamlığını qorumaq, tibbi xidmətlərə əlçatanlığı artırmaq və dövlətin sosial siyasətinə töhfə verməkdir. İndiyə qədər layihə çərçivəsində 2 250-ə yaxın vətəndaş ödənişsiz tibbi müayinələrdən faydalanıb. "Həmkardan həmkara qayğı ilə" sosial layihəsi ölkənin digər şəhər və rayonlarında da davam etdiriləcək.