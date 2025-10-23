İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycanda su bioresurslarının davamlı idarə olunması üçün yeni təkliflər hazırlanır

    ASK
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:47
    Azərbaycanda su bioresurslarının davamlı idarə olunması üçün yeni təkliflər hazırlanır

    Azərbaycanda 2026-cı il üçün balıq ov kvotalarının müəyyənləşdirilməsi və su bioresurslarının davamlı idarə olunması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 13-23 oktyabr tarixlərində Xəzər dənizində və daxili su hövzələrində aparılan elmi ekspedisiya uğurla başa çatıb.

    Ekspedisiyanın məqsədi balıq ehtiyatlarının elmi əsaslarla öyrənilməsi və düzgün qiymətləndirilməsi olub. Tədqiqat zamanı Xəzər dənizinin müxtəlif bölgələrində, eləcə də daxili su hövzələrində balıq və digər su bioresurslarının populyasiyası, biomüxtəlifliyi və ekoloji vəziyyəti ilə bağlı nümunələr toplanıb, ilkin elmi müşahidələr aparılıb.

    Eyni zamanda, balıqların yem bazasının tədqiqi məqsədilə götürülmüş su nümunələrinin laboratoriya şəraitində analizi davam edir. Toplanmış nəticələr əvvəlki illərin göstəriciləri ilə müqayisə ediləcək və yekun hesabat hazırlanacaq.

    Hesabat Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi balıq ov kvotaları

    Son xəbərlər

    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiya imtahanında 6600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    17:34

    Bakıda 43 min manatdan çox pulu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:32

    Jalə Hacıyeva: "Azərbaycanda mikromaliyyə bazarının 25 %-i İslam maliyyəsinə yönələ bilər"

    Biznes
    17:27

    "QHT işi" üzrə təqsirləndirilən Asiman Qocayevin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti