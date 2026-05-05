Azərbaycan Gürcüstanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
- 05 may, 2026
- 17:12
Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, transsərhəd xəstəliklərlə mübarizə üçün birgə səylərin artırılması, elmi tədqiqatlar və aqrar təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov bu gün Bakıda işə başlamış 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi ("Caspian Agro") çərçivəsində Gürcüstanın ətraf mühitin mühafizəsi və kənd təsərrüfatı naziri David Sonqulaşvili ilə görüş keçirib.
Görüşdə M. Məmmədov "Caspian Agro" sərgisini regionun bu sahədə ən böyük tədbirilərindən biri adlandırıb, qeyd edib ki, sərgi iştirakçılarının sayı və tədbirə maraq ildən ilə artmaqda davam edir. Gürcüstanın builki sərgidə milli pavilyonu ilə təmsil olunmasından məmnun olduğunu deyən nazir bu platformanın Azərbaycan və tərəfdaş ölkələr arasında iqtisadi əlaqələri daha da gücləndirəcəyinə və biznes icmaları arasında yeni əlaqələrin qurulmasına kömək edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarət dövriyyəsinin artırılması, transsərhəd xəstəliklərlə mübarizə üçün birgə səylərin artırılması, elmi tədqiqatlar və aqrar təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
D.Sonqulaşvili ölkəsinin Azərbaycanla bütün sahələr üzrə tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirməyə maraq göstərdiyini deyib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin intensivləşdirilməsi, aqrar sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində işlərin aparılması mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Görüşdə aqrar sahədə əməkdaşlığın və hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı üzrə birgə İşçi Qrup arasında fəaliyyətin genişləndirilməsi, ixrac potensialı yüksək olan məhsullarla bağlı informasiya mübadiləsinin aparılması müzakirə olunub. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ticarət dövriyyəsinin artırılması, iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, müasir texnologiyaların transferi, akvakultura və balıqçılıq sahəsində əməkdaşlıq, transsərhəd heyvan və bitki xəstəlikləri ilə bağlı müntəzəm məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi, xüsusilə təhlükəli xəstəliklərə qarşı birgə fəaliyyət imkanlarının araşdırılması, aqrar elmi-tədqiqat və aqrar təhsil sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.