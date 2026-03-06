İran hakimiyyətində hərc-mərclik – müəyyən edilməyən ali rəhbərlik - ŞƏRH
İranın Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə dron hücumu Tehran hakimiyyətində hərc-mərclik olduğunu da ifşa etdi.
İslam Respublikasını idarə edənlər, rəsmilər bütün çıxış və danışıqlarda rejimi vahid komanda kimi təqdim etməyə çalışsalar da, rejim daxilində yekdilliyin olmamasını Prezident Məsud Pezeşkianın çıxışlarından da sezmək mümkündür. O, yenicə prezident seçiləndən sonra "işləməyə imkan vermirlər" ismarışını vermişdi.
Martın 5-də Azərbaycana dron hücumları ilə bağlı İran xarici işlər nazirinin müavini Kazem Qəribabadiyə sual verilib. O, hadisədən xəbərsiz olduğunu bildirib.
Məlum terror hücumundan sonra Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla onun iranlı həmkarı Abbas Əraqçi arasındakı telefon danışığı zamanı Tehran təmsilçisinin cavabı da İslam Respublikasında qarmaqarışıqlığa örnək sayıla bilər.
İran XİN başçısı Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərdə yaxşı qonşuluq siyasətinə sadiq qaldıqlarını vurğulayaraq İranın Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib. Bunun ardınca özü-özünü təkzib edib. Əvvəlcə İran tərəfindən belə bir hadisənin törədilmədiyini əminliklə deyib. Sonra məsələyə dair "zəruri araşdırma və təhqiqat tədbirləri aparıldığını" söyləyib.
ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı ilə hakimiyyətdə artan dağınıqlıq orduya, Sepaha, bəsiciyə də sirayət edib. Hökumətlə başqa qüvvələr arasında mövcud qarşıdurma dərinləşməkdədir. Prezident, ali məhkəmənin sədri və nəzarət şurasının üzvündən ibarət Rəhbərlik Şurası konstitusiyaya əsasən yeni Ali Rəhbərlik və ali rəhbərin müəyyənləşməsi ilə bağlı ortaq mövqeyə gələ bilmirlər.
Keçmiş ali rəhbər ayətullah Seyid Əli Xamənei öldürüləndən bir gün sonra müvəqqəti ali rəhbər təyin olunmuş Əlirza Ərafidən xəbər yoxdur. Ölkənin idarə edilməsi prosesində, demək olar ki, görünmür. Belə zənn edilirdi ki, ali rəhbər o olacaq. Ancaq Xaməneinin oğlu Müctəba Xaməneinin təyinatı ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər dolaşmaqdadır. Gah onun təyin olunduğunu, gah da onun göstəricilərinin ali rəhbər vəzifəsinə uyğun gəlmədiyini bildirirlər.
Müqayisə üçün bildirək ki, 1989-cu il iyunun 4-də Ruhullah Xomeyni öldüyü gün ayətullah olmadığı halda Xamənei bu vəzifəyə müvəqqəti olaraq təyin edilmiş, bu kresloda 37 ildən artıq oturmuş, dövləti idarə etmişdi.
Hakimiyyətdaxili didişmələr müvəqqəti ali rəhbərin belə öz səlahiyyətlərini icra etməsinə mane olur.
Məlumatlara əsasən, İran silahlı qüvvələrində xidmət edən hərbçilər ordu sıralarını tərk edirlər. İran ordusunda xidmət edən azərbaycanlı hərbçilərin də ordu sıralarını tərk etmələri barədə xəbərlər yayılıb.
Martın 5-də ABŞ və İsrail birliyi Təbriz şəhəri yaxınlığında İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının "Aşura diviziyası"nı hava hücumu nəticəsində sıradan çıxarıb.
31-ci "Aşura diviziyası" Sepahın Quru Qoşunlarının piyada diviziyasıdır. Onun komandanlıq qərargahı Təbriz şəhərində yerləşir. Bu hərbi birləşmə İran-İraq müharibəsi zamanı yaradılıb. O, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Zəncan və Ərdəbil əyalətlərinə nəzarət edir. Onun başçısı ikinci briqada generalı Əlirza Mədənidir.
"Aşura diviziyası"nın qərargahı vurulduqdan sonra mərkəzi hakimiyyətə inamsızlıq daha da artıb. Yerli sakinlər hakimiyyət nümayəndələri, habelə asayiş keşikçilərinin kütləvi şəkildə xidməti vəzifələrinin icrasından imtina etdiklərini bildiriblər.
İranın İraqla sərhədində isə müxtəlif silahlı qruplar fəallaşıb. Hakimiyyət həmin ərazilərə nəzarəti itirir.
Ali rəhbərlikdən başlayan başıpozuqluq yerlərə qədər davam edir. Bu prosesin bir müddət sonra İranda genişmiqyaslı xaosa çevriləcəyini ehtimal etməyə əsas var.
Bunlar İrandakı vəziyyətə dair bir mənzərədir.
Sepahın yaratdığı bu vəziyyət İslam Respublikasının aqibətinə problem yaradır. Bu silahlı qüvvə daha çox terrorçuluq fəaliyyəti ilə diqqət çəkir. Naxçıvana hücum da teraktdır. Onu Sepahın təşkil etdiyi istisna edilmir. Çünki onlar daim Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə qarşı fəaliyyət göstərir, bu istiqamətdə proksilər, hibridlər hazırlayırlar.
Hakimiyyətdaxili qarışıqlıq nəticəsində Sepahın əməllərindən Xarici İşlər Nazirliyi və başqaları xəbərsiz olurlar. Bu silahlı qruplaşmanı inqilabın ilk günlərində Ruhullah Xomeyinin tərəfdarları, "xətte-imami"lər yaradıb. Yəni inqilabın törəməsidir. Bir zamanlar inqilabın uğuru sayılanlar isə sıradan çıxır. Görünür, növbədə Sepahdır.