Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Tacikistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində məlumat verilib.

“Müstəqilliyinin 30-cu ildönümündə Tacikistanı səmimi qəlbdən təbrik edirik və bu əlamətdar gündə uğur və rifah üçün ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Müstəqillik Günün mübarək, Tacikistan!”, - məlumatda qeyd edilib.