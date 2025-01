Azərbaycan XİN ABŞ-yə başsağlığı verib

ABŞ-nin Kaliforniya ştatında meşə yanğınlarının törətdiyi geniş dağıntılar bizi dərindən kədərləndirir.

“Report” xəbər verir ki, bu fikir Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin “X”dəki səhifəsində yer alıb.

“Birləşmiş Ştatların hökumətinə və xalqına, həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bütün xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını arzu edirik”, - paylaşımda qeyd olunur.

We are deeply saddened by widespread devastation caused by the wildfires in California, United States.



We express heartfelt condolences to the government and people of the United States, and to the families of the victims.



We wish for a speedy recovery for all the injured and…