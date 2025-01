МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в США

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с лесными пожарами в американском штате Калифорния.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана на странице в соцсети Х.

“Мы глубоко опечалены масштабными разрушениями, вызванными лесными пожарами в Калифорнии, США. Выражаем искренние соболезнования правительству и народу Соединенных Штатов, а также семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и быстрого восстановления после этой трагедии”,- говорится в публикации.

We are deeply saddened by widespread devastation caused by the wildfires in California, United States.



We express heartfelt condolences to the government and people of the United States, and to the families of the victims.



We wish for a speedy recovery for all the injured and…