İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Xaçaturyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh Cənubi Qafqazı logistika mərkəzinə çevirəcək

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:15
    Xaçaturyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh Cənubi Qafqazı logistika mərkəzinə çevirəcək

    Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün təmin edilməsi, həmçinin regional layihələrin həyata keçirilməsi Cənubi Qafqazı logistika mərkəzinə çevirəcək.

    "Report"un Gürcüstan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə o, gürcü həmkarı Mixail Kavelaşvili ilə birgə brifinqdə bildirib.

    V.Xaçaturyan bildirib ki, Kavelaşvili ilə regional məsələləri, avqustun 8-də Vaşinqtonda paraflanmış Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin müddəalarını və iqtisadi gündəliyi müzakirə edib.

    "Suverenlik və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlığımız çox vacibdir. Əminəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün qurulması, həmçinin müvafiq layihələrin həyata keçirilməsi Cənubi Qafqazı logistika mərkəzinə çevirəcək. Rifahın təmin edilməsi bizim ortaq məsuliyyətimizdir. Biz Gürcüstan-Ermənistan əlaqələrinin daha da dərinləşməsi üçün bütün səylərimizi göstərəcəyik", - o bildirib.

    Azərbaycan Cənubi Qafqaz Ermənistan logistika
    Хачатурян: Мир между Арменией и Азербайджаном превратит Южный Кавказ в логистический центр
    Khachaturyan: Armenia-Azerbaijan peace to turn South Caucasus into logistics hub

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti