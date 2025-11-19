Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Хачатурян: Мир между Арменией и Азербайджаном превратит Южный Кавказ в логистический центр

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 16:07
    Президент Армении Ваагн Хачатурян подчеркнул, что установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также реализация региональных проектов превратит Южный Кавказ в логистический центр.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом он заявил на совместном брифинге с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили.

    Хачатурян отметил, что обсудил с Кавелашвили региональные вопросы, положения мирного соглашения между Баку и Ереваном, парафированного 8 августа в Вашингтоне, и экономическую повестку.

    "Очень важно наше сотрудничество, основанное на суверенитете, идентичности и взаимном уважении. Я уверен, что установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также реализация соответствующих проектов превратит Южный Кавказ в логистический центр. Обеспечение благосостояния - наша общая ответственность, и мы приложим все усилия для дальнейшего углубления грузино-армянских отношений", - сказал он.

    Азербайджан Армения Грузия Ваагн Хачатурян
    Xaçaturyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh Cənubi Qafqazı logistika mərkəzinə çevirəcək
    Khachaturyan: Armenia-Azerbaijan peace to turn South Caucasus into logistics hub

