Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri tviter hesabında yazıb.
"Ukraynanın ehtiyacları üçün enerji avadanlığının alınmasına görə yardımın ayrılması qərarını alqışlayıram. Dost Azərbaycanın bu dəstəyi davamlı hücumlar qarşısında Ukraynanın enerji kompleksinin sabitliyini təmin etmək üçün vacibdir. Enerji sistemini qışa hazırlamaq üçün tərəfdaşlarımızla fəal işləməyə davam edirik", - Zelenski qeyd edib.
I am grateful to President Ilham Aliyev @presidentaz for the decision to allocate assistance for the purchase of energy equipment for the needs of . This support of the friendly is important to ensure the sustainability of the energy complex in the face of constant…