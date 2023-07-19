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Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edib

Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edib Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq edib.
Xarici siyasət
19 İyul , 2023 20:15
Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri tviter hesabında yazıb.

"Ukraynanın ehtiyacları üçün enerji avadanlığının alınmasına görə yardımın ayrılması qərarını alqışlayıram. Dost Azərbaycanın bu dəstəyi davamlı hücumlar qarşısında Ukraynanın enerji kompleksinin sabitliyini təmin etmək üçün vacibdir. Enerji sistemini qışa hazırlamaq üçün tərəfdaşlarımızla fəal işləməyə davam edirik", - Zelenski qeyd edib.

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İngilis versiyası Volodymyr Zelenskyy thanks Ilham Aliyev 
Rus versiyası Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева

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