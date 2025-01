BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva yeni ilin ilk günündə Bakı gəzintisindən fotolar paylaşıb.

“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı rezidentin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib.

"Bakıda gözəl bir gün. Yeni ilə müsbət enerji və təbiətin gözəlliyi ilə başlayıram", - paylaşımda qeyd olunub.