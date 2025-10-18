İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Vatikan və İtaliya mətbuatı Mehriban Əliyevanın Roma Papası ilə görüşünü geniş işıqlandırıb

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 09:37
    Vatikan və İtaliya mətbuatı Mehriban Əliyevanın Roma Papası ilə görüşünü geniş işıqlandırıb

    Müqəddəs Taxt-Tacın və İtaliyanın aparıcı mətbu orqanları Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində oktyabrın 17-də Roma Papası XIV Leo ilə görüşünə geniş yer ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Vatican News" portalının, Vatikanın yeganə rəsmi mətbuat orqanı olan "L"Osservatore Romano" qəzetinin, "ACI Stampa" və "Agenzia S.I.R" katolik xəbər agentliklərinin, eləcə də İtaliyanın katolik icmasına məxsus "Faro di Roma" qəzetinin yaydığı materiallarda Müqəddəs Taxt-Tacla Azərbaycanın ikitərəfli əlaqələrinin son illərdə xeyli inkişaf etdiyi vurğulanıb.

    Yazılarda həmçinin bildirilir ki, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva həmin gün Vatikanın dövlət katibi kardinal Pietro Parolin ilə də görüşüb. Tərəflər mədəni əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirməklə, mövcud yaxşı ikitərəfli münasibətlərin inkişafından və möhkəmlənməsindən məmnunluq ifadə ediblər, Katolik Kilsəsinin ölkədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Səmimilik və qarşılıqlı hörmət şəraitində keçən görüş Müqəddəs Taxt-Tac ilə Azərbaycan arasında dialoq və əməkdaşlığı davam etdirmək istəyini təsdiqləyir.

    Məqalələrdə, eyni zamanda, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə oktyabrın 16-da Müqəddəs Kommodilla katakombalarının bərpası layihəsinin açılışının olduğu xatırladılır. Diqqətə çatdırılır ki, erkən xristianlıq dövrünə aid ilk artefaktların mövcud olduğu katakomba Felisio və Adauktus adlı xristian əzabkeşlərinin dəfn olunduğu məkan kimi də tanınır və orta əsrlərdə möminlərin ziyarətgahı olub. 2021-ci il martın 4-də Heydər Əliyev Fondu və Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyası arasında Kommodilla katakombalarının bərpası ilə bağlı müqavilə imzalandığı bildirilir. Daha əvvəllər isə Heydər Əliyev Fondunun səyləri nəticəsində Müqəddəs Marçelino və Pietro, həmçinin Müqəddəs Sebastian katakombalarının bərpası layihələri həyata keçirildiyi xatırladılıb.

    Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo Vatikan İtaliya mətbuat
    Ватиканские и итальянские СМИ широко осветили встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским

    Son xəbərlər

    10:53

    "Deloitte": "Azərbaycanda biznes mühitində sektor müxtəlifliyi baxımından müsbət dinamika müşahidə olunur"

    Biznes
    10:49

    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    10:43

    PSJ Lamin Yamalı rekord məbləğ qarşılığında transfer etmək istəyir

    Futbol
    10:43

    Prezident: TDT Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:41

    Hikmət Hacıyev: Mehriban Əliyevanın Vatikan səfəri Azərbaycanın humanitar diplomatiyasının parlaq nümunəsidir

    Xarici siyasət
    10:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    10:39

    Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıb

    Ekologiya
    10:35

    Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıb

    Biznes
    10:32

    TÜRKPA sədri Baş katib Ramil Həsənlə fəaliyyət gündəmini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti