Ватиканские и итальянские СМИ широко осветили встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 09:46
Ведущие печатные органы Святого Престола и Италии уделили широкое внимание встрече Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, состоявшейся 17 октября в рамках ее официального визита в Ватикан.
Как сообщает Report, в материалах портала Vatican News, единственного официального печатного органа Ватикана - газеты L'Osservatore Romano, католических информационных агентств ACI Stampa и Agenzia S.I.R, а также газеты Faro di Roma, принадлежащей католической общине Италии, подчеркивается, что двусторонние отношения между Святым Престолом и Азербайджаном значительно развились в последние годы.
