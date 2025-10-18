Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ватиканские и итальянские СМИ широко осветили встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским

    Ватиканские и итальянские СМИ широко осветили встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским

    Ведущие печатные органы Святого Престола и Италии уделили широкое внимание встрече Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, состоявшейся 17 октября в рамках ее официального визита в Ватикан.

    Как сообщает Report, в материалах портала Vatican News, единственного официального печатного органа Ватикана - газеты L'Osservatore Romano, католических информационных агентств ACI Stampa и Agenzia S.I.R, а также газеты Faro di Roma, принадлежащей католической общине Италии, подчеркивается, что двусторонние отношения между Святым Престолом и Азербайджаном значительно развились в последние годы.

