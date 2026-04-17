    Xarici siyasət
    • 17 aprel, 2026
    • 11:58
    Ukrayna səfirliyi Rusiya ordusunun gecə hücumunun qurbanları üçün başsağlığı kitabı açıb

    Ukrayna şəhərlərinə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin kütləvi gecə hücumunun qurbanları ilə bağlı bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində başsağlığı kitabı açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi sosial şəbəkələrdəki səhifəsində məlumat verib.

    "Mövcud məlumatlara görə, Rusiyanın raket-dron hücumları nəticəsində ən azı 16 nəfər həlak olub, 100-dən çox şəxs yaralanıb. Həlak olanların ailələrinə səmimi başsağlığı veririk. Bütün Ukrayna ilə birlikdə bu itkinin ağrısını paylaşırıq. Başsağlığı və mesajlarınızı səfirliyin başsağlığı kitabına rəsmi elektron ünvana göndərə bilərsiniz: [email protected]", - məlumatda deyilir.

    Diplomatik nümayəndəlikdə həmçinin bildirilib ki, Ukraynanın dövlət bayrağı matəm əlaməti olaraq yarıya endirilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi
    Посольство Украины открыло книгу соболезнований по жертвам ночной атаки ВС РФ

    Son xəbərlər

    13:37

    "Ayaks" "Real"ın futbolçusu Dani Sebalyosla maraqlanır

    Futbol
    13:36

    Cevdet Yılmaz: Avropanın daha güclü liderə ehtiyacı var

    Region
    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti