Посольство Украины открыло книгу соболезнований по жертвам ночной атаки ВС РФ

В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований по жертвам массированной ночной атаки ВС РФ по украинским городам.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане на своей странице в соцсетях.

"По имеющимся данным в результате российских ракетно-дроновых обстрелов погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Вместе со всей Украиной разделяем боль этой потери. Свои соболезнования и сообщения в Книгу соболезнований посольства можно отправить на официальный электронный адрес: [email protected]", - говорится в сообщении.

В дипмиссии также сообщили, что государственный флаг Украины был приспущен в знак траура.