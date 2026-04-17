Посольство Украины открыло книгу соболезнований по жертвам ночной атаки ВС РФ
    Посольство Украины открыло книгу соболезнований по жертвам ночной атаки ВС РФ

    • 17 апреля, 2026
    • 11:13
    В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований по жертвам массированной ночной атаки ВС РФ по украинским городам.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане на своей странице в соцсетях.

    "По имеющимся данным в результате российских ракетно-дроновых обстрелов погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Вместе со всей Украиной разделяем боль этой потери. Свои соболезнования и сообщения в Книгу соболезнований посольства можно отправить на официальный электронный адрес: [email protected]", - говорится в сообщении.

    В дипмиссии также сообщили, что государственный флаг Украины был приспущен в знак траура.

    Российско-украинский конфликт Посольство Украины в Азербайджане Атака дронов
    Ukrayna səfirliyi Rusiya ordusunun gecə hücumunun qurbanları üçün başsağlığı kitabı açıb

