Посольство Украины открыло книгу соболезнований по жертвам ночной атаки ВС РФ
Внешняя политика
- 17 апреля, 2026
- 11:13
В посольстве Украины в Азербайджане открыта книга соболезнований по жертвам массированной ночной атаки ВС РФ по украинским городам.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане на своей странице в соцсетях.
"По имеющимся данным в результате российских ракетно-дроновых обстрелов погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Вместе со всей Украиной разделяем боль этой потери. Свои соболезнования и сообщения в Книгу соболезнований посольства можно отправить на официальный электронный адрес: [email protected]", - говорится в сообщении.
В дипмиссии также сообщили, что государственный флаг Украины был приспущен в знак траура.
