Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycan parlamentinin vitse-spikeri Rafael Hüseynov və Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Biz strateji tərəfdaşlığımızı dərinləşdirir və parlamentlərarası əlaqələri möhkəmləndiririk", - o yazıb.