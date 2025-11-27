İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:17
    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Özbəkistan Prezidenti administrasiyası yanında KİV üçün kontent istehsalı Mərkəzinin şöbə müdiri Tohir Umarov Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Media Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, milli kontent yaradarkən ilk növbədə hansı auditoriyanın əhatə olunduğunu müəyyən etmək vacibdir.

    "Sosial şəbəkələr təcrübə mübadiləsi üçün böyük perspektivlər açır. Biz media-turlar təşkil edərək jurnalistlərimizi Azərbaycana və digər ölkələrə göndərdik, həmçinin xarici jurnalistləri qəbul etdik", - T.Umarov qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə milli mədəniyyət elementlərinin yayılmasında təkcə jurnalistlər deyil, həm də turistlər və blogerlər mühüm rol oynayırlar.

    Umarovun sözlərinə görə, lakin bütün mədəniyyəti tam şəkildə ötürmək mümkün deyil: "Bu gün biz məlumatın qısa və operativ olmalı olduğu bir reallıqda yaşayırıq, gənclər üç-beş saniyəlik olan formatlara öyrəşiblər".

    O, həmçinin əlavə edib ki, TDT üzv ölkələri haqqında kontent təkcə ənənəvi KİV-də deyil, bütün rəqəmsal platformalarda maksimum geniş işıqlandırılmalıdır: "Buna əməkdaşlıq, ikitərəfli mübadilələr, sponsorların və blogerlərin iştirakı ilə nail olmaq mümkündür".

    Sosial şəbəkə Tohir Umarov Türk Dövlətləri Təşkilatı Özbəkistan Media Forumu
    Тохир Умаров: Соцсети играют ключевую роль в передаче национальной идентичности
    Social media plays key role in promoting national identity, Uzbek official says

    Son xəbərlər

    18:44

    Putin ABŞ ilə gələcək danışıqlarda əsas məsələləri açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:33

    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:32

    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Milli Məclis
    18:22
    Foto

    Azərbaycanla Serbiya arasında hərbi təhsil sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    18:20

    Dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi qaydasında dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    18:18

    Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır

    Region
    18:17

    Tohir Umarov: Sosial şəbəkələr milli kimliyin ötürülməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti