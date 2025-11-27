Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Тохир Умаров: Соцсети играют ключевую роль в передаче национальной идентичности

    27 ноября, 2025
    Социальные сети играют ключевую роль в передаче национальной идентичности.

    Как передает Report, об этом заявил начальник отдела Центра по производству контента для СМИ при администрации президента Узбекистана Тохир Умаров на медиафоруме Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, при создании национального контента важно определить, какая аудитория охватывается в первую очередь. "Социальные сети открывают большие перспективы для обмена опытом. Мы организовывали пресс-туры, отправляли наших журналистов в Азербайджан и другие страны, а также принимали у себя зарубежных журналистов", - сказал Умаров.

    При этом, подчеркнул он, значительную роль в распространении элементов национальной культуры через соцсети играют не только журналисты, но и туристы и блогеры. Однако, по его словам, полностью передать всю культуру невозможно. "Сегодня мы живем в реальности, где информация должна быть короткой и оперативной, молодежь привыкла к форматам длиной три–пять секунд", - отметил Умаров.

    Он также добавил, что контент о странах-членах ОТГ должен максимально широко освещаться не только в традиционных СМИ, но и на всех цифровых платформах. Достичь этого, по его словам, можно через сотрудничество, двусторонние обмены, участие спонсоров и блогеров.

