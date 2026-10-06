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    Tiranada Qafqaz Albaniyasının tarixinə dair kitabın təqdimatı keçirilib

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 23:11
    Tiranada Qafqaz Albaniyasının tarixinə dair kitabın təqdimatı keçirilib

    Tiranada tarixçi və Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru Rizvan Hüseynovun "Qafqaz Albaniyasının qısa tarixi" adlı kitabının təqdimatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Albaniyadakı səfiri Anar Hüseynov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Diplomat qeyd edib ki, Albaniya Elmlər Akademiyasında keçirilən tədbirdə Azərbaycandan olan alim və tədqiqatçılar da iştirak ediblər. Bildirilir ki, kitabda regionun dövlətçiliyi, onun tarixi inkişafı və mədəni irsi nəzərdən keçirilir.

    Albaniya Elmlər Akademiyasının elmi katibi doktor Anila Hoda salamlama nitqi ilə çıxış edib. Tədbir çərçivəsində iki ölkənin ekspertləri Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni və xristian irsini müzakirə ediblər.

    Səfirlikdə qeyd ediblər ki, Azərbaycan ilə Albaniya arasında akademik və elmi əlaqələrin daha da möhkəmləndiriləcəyinə ümid edirlər.

    Rizvan Hüseynov Anar Hüseynov Qafqaz Albaniyası
    В Тиране состоялась презентация книги Ризвана Гусейнова об истории Кавказской Албании
    Tirana hosts book presentation dedicated to history of Caucasian Albania
    MiniBoss
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