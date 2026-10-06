Tiranada Qafqaz Albaniyasının tarixinə dair kitabın təqdimatı keçirilib
- 06 oktyabr, 2026
- 23:11
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Tiranada tarixçi və Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru Rizvan Hüseynovun "Qafqaz Albaniyasının qısa tarixi" adlı kitabının təqdimatı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Albaniyadakı səfiri Anar Hüseynov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Diplomat qeyd edib ki, Albaniya Elmlər Akademiyasında keçirilən tədbirdə Azərbaycandan olan alim və tədqiqatçılar da iştirak ediblər. Bildirilir ki, kitabda regionun dövlətçiliyi, onun tarixi inkişafı və mədəni irsi nəzərdən keçirilir.
Albaniya Elmlər Akademiyasının elmi katibi doktor Anila Hoda salamlama nitqi ilə çıxış edib. Tədbir çərçivəsində iki ölkənin ekspertləri Qafqaz Albaniyasının tarixi, mədəni və xristian irsini müzakirə ediblər.
Səfirlikdə qeyd ediblər ki, Azərbaycan ilə Albaniya arasında akademik və elmi əlaqələrin daha da möhkəmləndiriləcəyinə ümid edirlər.
A book presentation dedicated to the history and cultural heritage of Caucasian Albania was held at the Academy of Sciences of Albania. The event brought together scholars and researchers from Azerbaijan and Albania to discuss the historical, cultural and Christian heritage of Caucasian Albania. The opening remarks were delivered by Dr. Anila Hoda, Scientific Secretary of the Academy of Sciences of Albania. Historian and Director of the Caucasus History Centre Rizvan Huseynov presented his book “A Brief History of Caucasian Albania,” addressing the region’s statehood, historical development and cultural heritage. The event also featured contributions by Academician Gezim Hoxha, Head of the Albanology Department of the Academy of Sciences of Albania, and Robert Mobili, Chairman of the Alban-Udi Christian Religious Community, who spoke about the historical and Christian heritage of Caucasian Albania preserved in Azerbaijan. The Embassy expresses its sincere appreciation to the President of Academy Mr. Skёnder Gjinushi, and his dedicated team for support and participation at this event. We look forward to further strengthening academic and scientific ties between Azerbaijan and Albania.— Anar Huseynov (@AnarHus99825503) October 6, 2026