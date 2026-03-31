İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi azərbaycanlıların soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    • 31 mart, 2026
    • 12:32
    Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi azərbaycanlıların soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Slovakiyanın Bakıdakı səfirliyi 1918-ci ilin mart ayında Azərbaycanda baş verən faciəvi hadisələrin qurbanlarının xatirəsini yad edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Bu gün biz 1918-ci il martın 31-də Azərbaycanda baş verən faciəvi hadisələrin qurbanlarının xatirəsini yad edirik. Onların xatirəsinin anılması bizə regionda barışığın, hörmət və möhkəm sülhün vacibliyini xatırladır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Slovakiya Azərbaycan 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
    Son xəbərlər

    13:32

    Kir Starmer Londonda Əhməd əş-Şəraanı qəbul edib

    Digər ölkələr
    13:22

    Baş Prokurorluq: Daşkəsəndə zorakılıq iddiası üzrə ibtidai istintaq aparılır

    Hadisə
    13:17

    Mahaçqalada su basmış evlərdən 300-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    13:10

    Azərbaycanda patent və əqli mülkiyyət sahəsində islahatlar gözlənilir

    Biznes
    13:09

    Gəncədə keçiriləcək yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

    Fərdi
    13:07

    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    13:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:01

    Azərbaycanda sərnişindaşımada istifadə olunan avtomobillərə dair tələblər dəyişəcək

    İnfrastruktur
    12:57

    Aprelin ilk günündə Azərbaycanda 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti