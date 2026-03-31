Посольство Словакии в Баку почтило память жертв геноцида азербайджанцев

Посольство Словакии в Баку почтило память жертв трагических событий марта 1918 года в Азербайджане.

Как передает Report, соответствующей публикацией дипломатическое представительство поделилось в соцсети X.

"Сегодня, 31 марта, мы вспоминаем жертв трагических событий 1918 года в Азербайджане. Почитание их памяти напоминает нам о важности примирения, уважения и прочного мира в регионе",- говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. 108 лет назад в результате геноцида, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками, было убито около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч пропали без вести.