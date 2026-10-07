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    Sibiqa Ukraynaya göndərilən humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:23
    Sibiqa Ukraynaya göndərilən humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyasına görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna Azərbaycanın həmrəyliyini və əməli dəstəyini dərindən dəyərləndirir.

    "Həyati əhəmiyyətli enerji avadanlıqlarının növbəti partiyası Azərbaycandan Ukraynaya göndərilir. Bura istilik mövsümü ərəfəsində enerji sistemimizin dayanıqlığını gücləndirməyə kömək edəcək güclü transformatorlar, 186 km elektrik kabelləri və digər avadanlıqlar daxildir", - diplomat yazıb.

    O həmçinin Ukraynaya dəstəyə görə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova və Azərbaycan xalqına minnətdarlığını bildirib.

    Andrey Sibiqa Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardımı
    Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи
    Ukraine's Foreign Minister thanks Azerbaijan for another batch of humanitarian aid
    44 - Tezliklə
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