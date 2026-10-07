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    Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 15:21
    Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи

    Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за очередную партию гумпомощи Украине.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.

    По его словам, Украина глубоко ценит солидарность и практическую поддержку Азербайджана.

    "Очередная партия жизненно важного энергетического оборудования направляется из Азербайджана в Украину. Она включает мощные трансформаторы, 186 км электрических кабелей и другое оборудование, которое поможет укрепить устойчивость нашей энергетической системы накануне отопительного сезона",- написал дипломат.

    Он также выразил благодарность министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, и азербайджанскому народу за поддержку Украины.

    Напомним, сегодня Азербайджан направил в Украину очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года.

    Груз сформирован на основе обращения украинской стороны и отправлен с территории Сумгайытского технологического парка. В него вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 млн азербайджанских манатов.

    Отметим, что Азербайджан ранее неоднократно направлял Украине гуманитарную помощь для восстановления системы энергоснабжения.

    Гуманитарная помощь Азербайджана Украине Андрей Сибига Азербайджано-украинские отношения
    Sibiqa Ukraynaya göndərilən humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Ukraine's Foreign Minister thanks Azerbaijan for another batch of humanitarian aid
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