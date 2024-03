Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında paylaşım edib.

Görüşdə Qəzza regionunda baş verən son hadisələri və ikitərəfli əlaqələri nəzərdən keçirilib. Eləcə də iki qonşu dövlət arasında münasibətlərdə yeni fəsil açılmasının vacibliyi vurğulanıb.