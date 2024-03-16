Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с Азербайджаном
Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с АзербайджаномПомощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.
Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.
Как сообщает Report, об этом иранский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
На встрече были рассмотрены последние события в Газе и двусторонние отношения.
Была также подчеркнута важность открытия новой главы в отношениях между двумя соседними государствами.