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Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с Азербайджаном

Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с Азербайджаном Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 18:31
Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с Азербайджаном

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report, об этом иранский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

На встрече были рассмотрены последние события в Газе и двусторонние отношения.

Была также подчеркнута важность открытия новой главы в отношениях между двумя соседними государствами.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: İranla Azərbaycan arasında münasibətlərdə yeni fəsil açılması vacibdir

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