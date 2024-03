Посол Ирана заявил о важности открыть новую главу в отношениях с Азербайджаном

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report , об этом иранский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

На встрече были рассмотрены последние события в Газе и двусторонние отношения.

Была также подчеркнута важность открытия новой главы в отношениях между двумя соседними государствами.