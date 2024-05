Azərbaycan səfiri Düşənbədə beynəlxalq festivalda iştirak edən musiqiçilərlə görüşüb

Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Əlimirzamin Əskərov Düşənbədə keçirilən “Şaşmakom” beynəlxalq festival-simpoziumda iştirak etmiş musiqiçilərlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan musiqisindən nümunələrin ifası məclisə rəng qatıb.