Səfir: Belarus Bakıda müxtəlif tədbirlərdə fəal şəkildə iştirak etmək niyyətindədir
Xarici siyasət
- 08 may, 2026
- 12:08
Belarus Bakıda keçirilən müxtəlif tədbirlərdə iştirakını genişləndirmək niyyətindədir.
Bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç "Report"un sualına cavabında bildirib.
"Biz "Caspian Agro Week" sərgisində kifayət qədər yaxşı təmsil olunmuşduq, düşünürəm ki, neft emalı sənayesinə həsr olunmuş sərgidə də iştirak edəcəyik", - o deyib.
Diplomat həmçinin vurğulayıb ki, Belarus "Medinex" sərgisində iştirak edəcək:
"Hələ ki, biz belə bloklar şəklində təmsil olunmuşuq, gələn il isə Hökumətlərarası Komissiyanın iclası Bakıda keçiriləcək. İclas çərçivəsində böyük biznes-forum təşkil olunacaq".
