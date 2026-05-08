Посол: Беларусь намерена активно участвовать в различных мероприятиях в Баку
Внешняя политика
- 08 мая, 2026
- 11:51
Республика Беларусь намерена расширять свое присутствие на различных мероприятиях в Баку.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.
"Мы достаточно хорошо были представлены на выставке Caspian Agro Week, я думаю, что мы будем участвовать на выставке, посвященной нефтеперерабатывающей промышленности", - сказал он.
Дипломат также подчеркнул, что Беларусь примет участие на выставке Medinex.
"Пока мы представлены вот такими блоками, а в следующем году, когда заседание Межправительственной комиссии будет проходить в Баку, в его рамках состоится большой бизнес-форум", - отметил дипломат.
