Посол: Беларусь намерена активно участвовать в различных мероприятиях в Баку

Республика Беларусь намерена расширять свое присутствие на различных мероприятиях в Баку.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

"Мы достаточно хорошо были представлены на выставке Caspian Agro Week, я думаю, что мы будем участвовать на выставке, посвященной нефтеперерабатывающей промышленности", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что Беларусь примет участие на выставке Medinex.

"Пока мы представлены вот такими блоками, а в следующем году, когда заседание Межправительственной комиссии будет проходить в Баку, в его рамках состоится большой бизнес-форум", - отметил дипломат.