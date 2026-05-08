    Посол: Беларусь намерена активно участвовать в различных мероприятиях в Баку

    Республика Беларусь намерена расширять свое присутствие на различных мероприятиях в Баку.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

    "Мы достаточно хорошо были представлены на выставке Caspian Agro Week, я думаю, что мы будем участвовать на выставке, посвященной нефтеперерабатывающей промышленности", - сказал он.

    Дипломат также подчеркнул, что Беларусь примет участие на выставке Medinex.

    "Пока мы представлены вот такими блоками, а в следующем году, когда заседание Межправительственной комиссии будет проходить в Баку, в его рамках состоится большой бизнес-форум", - отметил дипломат.

    Дмитрий Пиневич Беларусь Caspian Agro Week
    Səfir: Belarus Bakıda müxtəlif tədbirlərdə fəal şəkildə iştirak etmək niyyətindədir

