İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Səfir: Azərbaycan və Çexiya arasında paylayıcı şəbəkənin modernizasiyası ilə bağlı yeni layihələr nəzərdən keçirilir

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 19:17
    Səfir: Azərbaycan və Çexiya arasında paylayıcı şəbəkənin modernizasiyası ilə bağlı yeni layihələr nəzərdən keçirilir

    Azərbaycan və Çexiya arasında bərpaolunan enerji mənbələri sahəsində və paylayıcı şəbəkənin modernizasiyası ilə bağlı yeni layihələr nəzərdən keçirilir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çex Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçek deyib.

    O xatırladıb ki, bir müddət əvvəl Çex şirkətinin iştirakı ilə Azərbaycanda modernləşdirilən su elektrik stansiyasının səmərəliliyi artıb və istismar müddəti uzanıb:

    "Hazırda isə Çex şirkətləri ağıllı şəbəkələrin qurulması və qabaqcıl enerji saxlama sistemləri daxil olmaqla infrastrukturun inkişafında iştirak edə bilər. Çex Respublikası həmçinin bərpaolunan enerji mənbələri, o cümlədən bioenerji, tullantıların istifadəsi və tullantıların idarə edilməsi sahəsində öz təcrübəsi və texnologiyalarını bölüşməyə hazırdır".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Azərbaycan-Çexiya Milan Sedlaçek Çexiya səfiri bərpaolunan enerji

    Son xəbərlər

    19:26

    Ceyhun Bayramov norveçli həmkarını Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqlar barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    19:23

    Özbəkistan və Azərbaycan "Üstyurd" layihəsi üzrə əməliyyat şirkəti yaradıblar

    Energetika
    19:22

    ADB "yaşıl" və rəqəmsal nəqliyyat sahəsində Azərbaycana dəstəyi gücləndirməyə hazırdır

    İnfrastruktur
    19:17

    Səfir: Azərbaycan və Çexiya arasında paylayıcı şəbəkənin modernizasiyası ilə bağlı yeni layihələr nəzərdən keçirilir

    Xarici siyasət
    19:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" qələbə qazanıb

    Komanda
    19:01
    Video

    "NARGIS" Nəşriyyat evinin "Winter in Azerbaijan" adlı yeni sərgisi açılıb

    Biznes
    18:59
    Foto

    Şəmkirdə qəzada xəsarət alan 11 nəfər evə buraxılıb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    18:55

    Koşta: Cənubi Qafqazda sülh regoinlararası əməkdaşlıq üçün vacibdir

    Digər
    18:53

    Azərbaycan Emissiya Ticarət Sisteminə dəniz və avtomobil yükdaşımalarını əlavə etmək istəyir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti