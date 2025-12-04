Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 19:35
    Азербайджан и Чехия расширят сотрудничество в сферах ВИЭ и технологий

    Азербайджан и Чехия рассматривают реализацию новых проектов в области возобновляемых источников энергии и модернизации распределительной сети.

    Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

    Он также сообщил о повышении эффективности и увеличении срока эксплуатации азербайджанской гидроэлектростанции, в модернизации которой принимали участие чешские компании:

    "В настоящее время чешские компании могут участвовать в развитии инфраструктуры, включая создание умных сетей и передовых систем выработки энергии. Чехия также готова делиться своим опытом и технологиями в области возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику, использование и управление отходами".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

