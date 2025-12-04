Азербайджан и Чехия расширят сотрудничество в сферах ВИЭ и технологий
- 04 декабря, 2025
- 19:35
Азербайджан и Чехия рассматривают реализацию новых проектов в области возобновляемых источников энергии и модернизации распределительной сети.
Об этом в интервью Report сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.
Он также сообщил о повышении эффективности и увеличении срока эксплуатации азербайджанской гидроэлектростанции, в модернизации которой принимали участие чешские компании:
"В настоящее время чешские компании могут участвовать в развитии инфраструктуры, включая создание умных сетей и передовых систем выработки энергии. Чехия также готова делиться своим опытом и технологиями в области возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику, использование и управление отходами".
