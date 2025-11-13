Şavkat Mirziyoyev yeni regional kimliyin formalaşacağına dair əminliyini ifadə edib
Xarici siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 18:58
Özbəkistanın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiyada ölkələri ortaq dəyərlər və qarşılıqlı etibar əsasında birləşdirən yeni regional kimliyin formalaşdığına dair əminliyini ifadə edib.
"Report"un məlumatına görə, o qeyd edib:
"Xalqlarımız anlayır ki, qonşuluq - bu, imkandır, yoxsa sınaq".
Onun fikrincə, bu yanaşma regional əməkdaşlığın yeni əsasını təşkil edir.
Mirziyoyev vurğulayıb ki, bir ölkənin uğuru regiondakı bütün ölkələr tərəfindən ümumi bir nailiyyət kimi qəbul edilir. Bu yanaşma, vahid bir məkana aid olma hissini gücləndirir.
Məqalədə qeyd edilir ki, ümumi kimliyin formalaşması Mərkəzi Asiyanı daha dayanıqlı edir və regionu xarici təzyiqlərə qarşı daha güclü edəcək.
