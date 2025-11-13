İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Şavkat Mirziyoyev yeni regional kimliyin formalaşacağına dair əminliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 18:58
    Şavkat Mirziyoyev yeni regional kimliyin formalaşacağına dair əminliyini ifadə edib

    Özbəkistanın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiyada ölkələri ortaq dəyərlər və qarşılıqlı etibar əsasında birləşdirən yeni regional kimliyin formalaşdığına dair əminliyini ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o qeyd edib:

    "Xalqlarımız anlayır ki, qonşuluq - bu, imkandır, yoxsa sınaq".

    Onun fikrincə, bu yanaşma regional əməkdaşlığın yeni əsasını təşkil edir.

    Mirziyoyev vurğulayıb ki, bir ölkənin uğuru regiondakı bütün ölkələr tərəfindən ümumi bir nailiyyət kimi qəbul edilir. Bu yanaşma, vahid bir məkana aid olma hissini gücləndirir.

    Məqalədə qeyd edilir ki, ümumi kimliyin formalaşması Mərkəzi Asiyanı daha dayanıqlı edir və regionu xarici təzyiqlərə qarşı daha güclü edəcək.

    Son xəbərlər

    19:48

    Səfir: Belçika Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    19:47

    DÇ-2026: Azərbaycan və İslandiya millilərinin start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    19:31

    HƏMAS daha bir girovun meyitini İsrailə təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    19:30

    Şimali Kiprdə türk dövlətlərindən 50 min tələbə təhsil alır

    Xarici siyasət
    19:27

    Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri parlamenti xarici təsir agentlərindən azad etmək imkanıdır

    Region
    19:24

    "Azərreyl" CEV Kubokundakı ilk matçında uduzub

    Komanda
    19:21

    CAR 2036 və ya 2040-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilir

    Xarici siyasət
    19:17

    DİN Bakıda diplomatik nömrəli avtomobilin qayda pozmasına münasibət bildirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti