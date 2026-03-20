    İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 mart, 2026
    • 11:52
    İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif arasında martın 20-də telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Məhəmməd Şahbaz Şərif bir-birini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib, xalqlarımıza firavanlıq və yeni-yeni uğurlar arzulayıblar.

    Azərbaycan Prezidenti və Pakistanın Baş naziri ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib, əməkdaşlığın perspektivləri və gələcək təmaslara dair fikir mübadiləsi aparıblar.

    Telefon danışığı əsnasında Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyətə toxunulub, gərginliyin siyasi yollarla tezliklə həllinin vacibliyi vurğulanıb.

    Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıb

    Sənaye
    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    Region
    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    Daxili siyasət
    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    Futbol
    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Region
    12:11
    Foto

    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    Komanda
    12:11

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:08
    Foto

    Şuşada bayram namazı qılınıb

    Din
    12:07

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə danışığımda azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla həmrəyliyimi təsdiq etdim

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti