    Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

    20 марта, 2026
    12:25
    Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан

    Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелали нашим народам процветания и новых успехов.

    Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

    В ходе телефонного разговора была затронута сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации политическими средствами.

    Ильхам Алиев Шахбаз Шариф Азербайджано-пакистанские отношения Праздник Рамазан
    İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib
    Ilham Aliyev and Shehbaz Sharif exchanged congratulations on Eid al-Fitr
