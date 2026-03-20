Ильхам Алиев и Шахбаз Шариф поздравили друг друга с праздником Рамазан
- 20 марта, 2026
- 12:25
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф поздравили друг друга со священным праздником Рамазан, пожелали нашим народам процветания и новых успехов.
Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.
В ходе телефонного разговора была затронута сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута необходимость скорейшей деэскалации политическими средствами.