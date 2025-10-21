İlham Əliyev Qazaxıstanın Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəyişməz dəstəyini qeyd edib
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 13:01
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəyişməz dəstəyini qeyd edib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib:
"Torpaqlarımızın işğal altında olduğu uzun illər ərzində Qazaxıstan ardıcıl olaraq Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirib. Biz bu dəstəyi həm ikitərəfli, həm imzalanmış sənədlər, həm də Qazaxıstanın beynəlxalq təşkilatlardakı mövqeyi ilə həmişə hiss etmişik və buna görə Sizə çox minnətdarıq".
Son xəbərlər
13:51
Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
13:50
Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcəkRegion
13:47
Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıbİKT
13:47
Foto
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıbFutbol
13:43
Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunubDigər ölkələr
13:41
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilərXarici siyasət
13:40
Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilərRegion
13:37