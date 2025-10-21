Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:56
    Ильхам Алиев отметил неизменную поддержку Казахстана территориальной целостности Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев отметил неизменную поддержку Казахстана суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

    Как сообщает Report, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, президент Ильхам Алиев сказал: "На протяжении многих лет, когда наши земли были под оккупацией, Казахстан неизменно выражал поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. И в двустороннем формате, и в рамках подписанных документов, а также и в рамках позиции Казахстана в международных организациях мы всегда чувствовали эту поддержку и за это вам очень благодарны".

