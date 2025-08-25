Prezident İlham Əliyev onu böyük lider adlandıran Donald Trampa təşəkkür edib

Haqqımızda

Xarici siyasət
25 avqust 2025 18:08
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampa minnətdarlığını ifadə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı "X" sosial səhifəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Prezident Donald Trampa şəxsi imzası ilə mənə hədiyyə etdiyi tarixi fotoşəkillərə və üzərində yazdığı xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Prezident Donald Trampın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, habelə Cənubi Qafqazda və dünyada sülh gündəliyinə verdiyi qətiyyətli dəstəyini yüksək qiymətləndirir və buna görə ona bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm", - paylaşımda deyilir.

Qeyd edək ki, fotoşəklin üzərində bu sözlər yazılıb: "Ilham, You are Great Leader" ("İlham, Siz böyük lidersiniz").

İngilis versiyası Ilham Aliyev hails Trump's 'steadfast support' for Azerbaijan-Armenia normalization
Rus versiyası Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

