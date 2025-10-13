Numan Kurtulmuş: Azərbaycan, Pakistan və Türkiyənin yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
- 13 oktyabr, 2025
- 12:33
İslamabadda Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü çərçivəsində yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş "X"də yazıb.
Paylaşımda "Qardaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi: regional sülh, təhlükəsizlik və rifah üçün Parlamentlərarası əməkdaşlıq" mövzusunda keçirilən görüşdə qurulmuş mövcud mexanizmin "bir millət, üç dövlət" şüarı ilə əməkdaşlığı hər sahədə institutlaşdırmağın önəmi vurğulanıb.
"Qardaş Pakistan və Azərbaycana verdiyimiz güclü dəstəyi həmişə davam etdirəcəyimizi bildirdik. Həmçinin, Fələstin məsələsində "ikidövlətli həll" əsasında daimi atəşkəsin təmin edilməsinin və humanitar yardımın sürətlə çatdırılmasının əhəmiyyətini ifadə etdik", - deyə N.Kurtulmuş əlavə edib.
O diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan və Pakistanın da töhfələri ilə yaradılmış Fələstini Dəstəkləyən Parlamentlər Qrupunun fikir birliyi və həmrəylik içində daha əhatəli və təsirli bir quruma çevrilməsi vacibdir.