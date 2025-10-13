Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

В Исламабаде в рамках третьей трехсторонней встречи председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции были обсуждены новые направления сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X" написал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что встреча, прошедшая под темой "Укрепление братских связей: межпарламентское сотрудничество для регионального мира, безопасности и благосостояния", подчеркнула важность институционализации сотрудничества во всех сферах под лозунгом "одна нация - три государства".

"Мы подтвердили, что будем и впредь оказывать всестороннюю поддержку братским Пакистану и Азербайджану. Также подчеркнули необходимость обеспечения устойчивого прекращения огня и реализации принципа "двухгосударственного решения" палестинского вопроса, а также ускорения доставки гуманитарной помощи", - отметил Нуман Куртулмуш.