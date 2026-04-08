İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Xarici siyasət
    • 08 aprel, 2026
    • 16:38
    Nazir: Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək kitabı türk dünyasının ortaq mədəni yaddaşına salınıb

    Ziya Gökalpın "Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək" kitabı türk dilinin beş fərqli dilində (Azərbaycanca, özbəkcə, qazaxca, türkməncə, qırğızca) nəşr olunaraq türk dünyasının ortaq mədəni yaddaşına əlavə edilib.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, bunu Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy sözügedən kitabın təqdimat mərasimində bildirib.

    Nazir deyib ki, layihənin məqsədi türk dünyasında dil, kimlik və düşüncə əsasında güclü bir əlaqə yaratmaqdır.

    "Bu əsər ortaq yaddaşımızın gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Elm adamlarından sənətçilərə qədər dərin kök salmış bilik toplusunu gələcək nəsillərə ötürməyin bir məsuliyyətdir. Bu irsi yeni nəsillərə ötürməklə Türk dünyasının ortaq dəyərlər ətrafında daha da güclü birləşəcək", - deyə o vurğulayıb.

    Ziya Gökalp

    Son xəbərlər

    17:17

    Qarabağa və Şərqi Zəngəzurda istehsal olunan balın həcmi açıqlanıb

    ASK
    17:03

    Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilib

    Digər ölkələr
    17:01

    Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olub

    Futbol
    16:59
    Foto

    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:55

    GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:54

    Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlar

    Fərdi
    16:54
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    16:51

    Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    16:49

    "Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti