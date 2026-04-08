Книга Зии Гёкальпа "Тюркизация, исламизация, модернизация" издана на пяти тюркских языках

Знаменитый труд Зии Гёкальпа "Тюркизация, исламизация, модернизация" был переведен и опубликован на пяти тюркских языках - азербайджанском, узбекском, казахском, туркменском и киргизском, - тем самым обогатив культурное достояние тюркского мира.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на церемонии презентации книги.

Глава ведомства отметил, что данный проект направлен на формирование устойчивых связей в тюркском мире, основанных на общности языка, идентичности и мировоззрения.

Министр подчеркнул, что передача глубоко укоренившегося пласта знаний будущим поколениям позволит еще больше сплотить тюркский мир вокруг общих ценностей.