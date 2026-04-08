    Книга Зии Гёкальпа "Тюркизация, исламизация, модернизация" издана на пяти тюркских языках

    Знаменитый труд Зии Гёкальпа "Тюркизация, исламизация, модернизация" был переведен и опубликован на пяти тюркских языках - азербайджанском, узбекском, казахском, туркменском и киргизском, - тем самым обогатив культурное достояние тюркского мира.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на церемонии презентации книги.

    Глава ведомства отметил, что данный проект направлен на формирование устойчивых связей в тюркском мире, основанных на общности языка, идентичности и мировоззрения.

    Министр подчеркнул, что передача глубоко укоренившегося пласта знаний будущим поколениям позволит еще больше сплотить тюркский мир вокруг общих ценностей.

    Зия Гёкальп Мехмет Нури Эрсой Тюркский мир Культурное наследие тюркского мира
    Nazir: "Türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək" kitabı türk dünyasının ortaq mədəni yaddaşına salınıb

