Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası gələn həftə Şuşada keçiriləcək - EKSKLÜZİV
- 08 aprel, 2026
- 12:50
Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclası aprelin 15-də Şuşa şəhərində keçiriləcək.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Latviyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat verilib.
Qurumda qeyd ediblər ki, aprelin 14-də Bakıda komissiyanın həmsədri, Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauzenin Azərbaycanın rəhbər şəxsləri ilə görüşləri keçiriləcək.
"Nazir Krauze gələn həftə Azərbaycana gələcək. Aprelin 14-də onun Bakıda ölkənin Baş naziri (Əli Əsədov - red.) və iqtisadiyyat naziri (Mikayıl Cabbarov - red.) ilə ikitərəfli görüşləri olacaq. Bundan başqa, Krauzenin digər görüşləri də baş tutacaq. Hökumətlərarası Komissiyanın iclası çərşənbə günü, aprelin 15-də Şuşada keçiriləcək", - nazirlikdən bildiriblər.