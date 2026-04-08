    • 08 aprel, 2026
    • 12:50
    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası gələn həftə Şuşada keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Azərbaycanla Latviya arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclası aprelin 15-də Şuşa şəhərində keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Latviyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qurumda qeyd ediblər ki, aprelin 14-də Bakıda komissiyanın həmsədri, Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauzenin Azərbaycanın rəhbər şəxsləri ilə görüşləri keçiriləcək.

    "Nazir Krauze gələn həftə Azərbaycana gələcək. Aprelin 14-də onun Bakıda ölkənin Baş naziri (Əli Əsədov - red.) və iqtisadiyyat naziri (Mikayıl Cabbarov - red.) ilə ikitərəfli görüşləri olacaq. Bundan başqa, Krauzenin digər görüşləri də baş tutacaq. Hökumətlərarası Komissiyanın iclası çərşənbə günü, aprelin 15-də Şuşada keçiriləcək", - nazirlikdən bildiriblər.

    МПК Азербайджан-Латвия пройдет на следующей неделе в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
    Azerbaijan–Latvia Intergovernmental Commission to convene next week in Shusha – EXCLUSIVE

