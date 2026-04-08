    МПК Азербайджан-Латвия пройдет на следующей неделе в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 12:45
    Межправительственная комиссия по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству (МПК) между Азербайджаном и Латвией соберется 15 апреля в городе Шуша.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве сельского хозяйства Латвии.

    В ведомстве отметили, что 14 апреля в Баку пройдут встречи сопредседателя комиссии министра сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе с руководящими лицами Азербайджана.

    "Министр Краузе прибудет в Азербайджан на следующей неделе. Во вторник, 14 апреля, у него состоятся двусторонние встречи в Баку с вашим премьер-министром (Али Асадовым - ред.), министром экономики (Микаилом Джаббаровым - ред.) и другими лицами. Заседание Межправительственной комиссии состоится в Шуше в среду, 15 апреля", - заявили в министерстве.

    Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-латвийские отношения Армандс Краузе Экономическое сотрудничество
    Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının iclası gələn həftə Şuşada keçiriləcək - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan–Latvia Intergovernmental Commission to convene next week in Shusha – EXCLUSIVE

