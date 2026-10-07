Küveyt XİN-in rəsmisi: İtkin şəxslər problemini yalnız texniki imkanlarla həll etmək mümkün deyil
- 07 oktyabr, 2026
- 11:19
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İtkin şəxslərlə bağlı problemi yalnız texniki imkanlarla həll etmək mümkün deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Küveyt xarici işlər nazirinin hərbi əsirlər və itkin düşmüş şəxslərin işləri üzrə köməkçisi Rabea Saad Al-Adsani "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.
O bildirib ki, hər itkin şəxsin arxasında cavab gözləyən, çox vaxt uzun illər boyu ümidini itirməyən bir ailə dayanır:
"Ona görə də bu məsələnin həlli yalnız texniki və ya hüquqi məsuliyyət yox, həm də insan ləyaqətinə və ailələrə cavab vermək barədə ortaq öhdəliyimizə əsaslanan humanitar zərurətdir".
R.S.Al-Adsaninin sözlərinə görə, məhkəmə-tibbi ekspertiza, DNT texnologiyaları, məlumatların idarə edilməsi sistemləri və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə olunsa da, təcrübə dəfələrlə göstərib ki, itkin şəxslərlə bağlı problemi yalnız texniki imkanlarla həll etmək mümkün deyil:
"Effektiv cavab tədbirlərinin əsasında etimad dayanır. Etimad hökumətlərə və qurumlara əməkdaşlıq etməyə, məlumatları məsuliyyətlə paylaşmağa, icmalarla əlaqə qurmağa və ailələrə həqiqətin müəyyənləşdirilməsi üçün bütün mümkün səylərin göstərildiyinə əminlik verməyə imkan yaradır".