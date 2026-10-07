МИД Кувейта: Проблему пропавших без вести нельзя решить только техническими средствами

Проблему пропавших без вести невозможно решить только техническими средствами.

Как сообщает Report, данное мнение выразил помощник министра иностранных дел Кувейта по делам военнопленных и пропавших без вести Рабеа Саад Аль-Адсани на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Он отметил, что за каждым пропавшим без вести стоит семья, которая ждет ответа долгие годы и не теряет надежды:

"Поэтому решение этой проблемы - это не только техническая или юридическая ответственность, но и гуманитарная необходимость, основанная на нашей общей оказанию помощи семьям".

Аль-Адсани подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи в судебной медицине, ДНК-технологиях, системах управления данными и международном сотрудничестве, опыт неоднократно показывал, что проблему пропавших без вести людей нельзя решить одними лишь техническими средствами:

"Доверие - основа эффективного сотрудничества. Доверие позволяет правительствам и учреждениям ответственно обмениваться информацией, взаимодействовать с общинами и придавать семьям уверенности в том, что прилагаются все усилия для установления истины".