    Japarov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması region qarşısında geniş üfüqlər açacaq

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:59
    Japarov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması region qarşısında geniş üfüqlər açacaq

    Qırğızıstan Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına tam hüquqlu iştirakçı kimi qoşulması təşəbbüsünü alqışlayır.

    "Mən həmçinin Azərbaycan prezidenti, hörmətli İlham Əliyevi və BMT Baş katibinin Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kaxa İmnadzeni səmimi salamlamaq istəyirəm. Qırğız Respublikası Azərbaycanın bizim məsləhətləşmə görüşləri formatına tam hüquqlu üzv kimi qoşulması təşəbbüsünü dəstəkləyir", - deyə Japarov bildirib.

    Qırğız lider vurğulayıb ki, əməkdaşlıq formatının qardaş Azərbaycanın qoşulmasından sonra genişləndirilməsi Mərkəzi Asiya qarşısında xüsusilə beynəlxalq tranzit, logistika və enerji sahələrində yeni imkanlar və geniş əməkdaşlıq üfüqləri açacaq.

    "Bu gün biz əminliklə deyə bilərik ki, Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məsləhətləşmə görüşləri formatı özünü doğrultdu. O, öz həyat qabiliyyətini göstərdi və təkcə regional problemlərin müzakirə olunduğu deyil, həm də yeni təşəbbüs və təkliflərin fəal şəkildə irəli sürüldüyü real, öz növündə yeganə platforma oldu", - deyə Sadır Japarov qeyd edib.

    Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом
    President of Kyrgyzstan: 'Expanding our format with fraternal Azerbaijan will open new opportunities for Central Asia'

