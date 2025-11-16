Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 10:48
    Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом

    Кыргызстан приветствует инициативу о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    "Я также хочу искренне поприветствовать президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Алиева, и спецпредставителя генсека ООН по Центральной Азии Каху Имнадзе. Кыргызская Республика поддерживает инициативу о присоединении Азербайджана к формату наших консультативных встреч в качестве полноправного члена", - сказал Жапаров.

    Кыргызский лидер подчеркнул, что расширение формата сотрудничества за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики.

    "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии оправдал себя. Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной в своем роде площадкой, где не только обсуждаются региональные проблемы, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения", - отметил Садыр Жапаров.

    Садыр Жапаров Кыргызстан саммит "Центральная Азия + Азербайджан" Ильхам Алиев
    Japarov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması region qarşısında geniş üfüqlər açacaq

    Последние новости

    11:08

    Рахмон поздравил президента Азербайджана с присоединением к формату консультативных встреч стран ЦА

    Другие
    11:08

    В Огузе совершено убийство 47-летней женщины, подозреваемый задержан

    Происшествия
    11:01

    Жапаров: Зангезурский коридор станет стратегическим продолжением ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

    Внешняя политика
    10:58

    ITU поблагодарил Азербайджан за проведение GYC и WTDC в Баку

    ИКТ
    10:52
    Видео

    Хикмет Гаджиев: Азербайджан становится полноправным членом центральноазиатской семьи

    Внешняя политика
    10:51

    Замминистра: Азербайджан станет цифровым мостом между Востоком и Западом

    ИКТ
    10:48

    Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом

    Внешняя политика
    10:31

    ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек

    Другие страны
    10:28

    Токаев назвал историческим решение об учреждении формата "Центральная Азия+Азербайджан"

    Внешняя политика
    Лента новостей