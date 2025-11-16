Жапаров: Вступление Азербайджана в формат встреч ЦА откроет широкие горизонты перед регионом

Кыргызстан приветствует инициативу о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Я также хочу искренне поприветствовать президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Алиева, и спецпредставителя генсека ООН по Центральной Азии Каху Имнадзе. Кыргызская Республика поддерживает инициативу о присоединении Азербайджана к формату наших консультативных встреч в качестве полноправного члена", - сказал Жапаров.

Кыргызский лидер подчеркнул, что расширение формата сотрудничества за счет братского Азербайджана откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах международного транзита, логистики и энергетики.

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии оправдал себя. Он показал свою жизнеспособность и стал реальной, единственной в своем роде площадкой, где не только обсуждаются региональные проблемы, но и активно выдвигаются новые инициативы и предложения", - отметил Садыр Жапаров.