İsrail XİN Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edib

İsrail XİN Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edibAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı ölkələri arasında sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edirik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı ölkələri arasında sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edirik.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) “X” hesabında paylaşım edilib.
“Donald Tramp və administrasiyasının fəal liderliyi və iştirakı sayəsində bu, sülhü, sabitliyi və rifahı təşviq edən növbəti mühüm nailiyyətə çevrildi”, – deyə bəyanatda bildirilir.
We congratulate the leaders of Azerbaijan @presidentaz and Armenia @NikolPashinyan for initialing a peace treaty between their countries.@POTUS Donald Trump and his administration’s active leadership and engagement made this another landmark achievement possible, promoting…