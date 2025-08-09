Haqqımızda

İsrail XİN Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edib Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı ölkələri arasında sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edirik.
9 avqust 2025 22:35
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı ölkələri arasında sülh müqaviləsinin paraflanması münasibətilə təbrik edirik.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) “X” hesabında paylaşım edilib.

“Donald Tramp və administrasiyasının fəal liderliyi və iştirakı sayəsində bu, sülhü, sabitliyi və rifahı təşviq edən növbəti mühüm nailiyyətə çevrildi”, – deyə bəyanatda bildirilir.

Rus versiyası МИД Израиля поздравил Азербайджан и Армению

