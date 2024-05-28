İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

İsrail səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycan xalqının Müstəqillik Günü mübarək! Qoy xalqlarımız arasında dostluq ildən-ilə daha da möhkəmlənsin. İsrail xalqı bu günü sizinlə birlikdə qeyd edir", - paylaşımda vurğulanıb.