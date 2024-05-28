İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycan xalqının Müstəqillik Günü mübarək! Qoy xalqlarımız arasında dostluq ildən-ilə daha da möhkəmlənsin. İsrail xalqı bu günü sizinlə birlikdə qeyd edir", - paylaşımda vurğulanıb.
Happy Independence Day to the people of Azerbaijan!— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ)
May the friendship between our nations grow stronger each year.
The people of Israel celebrate with you today.
Mazel tov!
pic.twitter.com/jDc654HGGv May 28, 2024