Haqqımızda

İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib İsrail səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
28 May , 2024 12:06
İsrail səfirliyi Azərbaycanı təbrik edib

İsrailin Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycan xalqının Müstəqillik Günü mübarək! Qoy xalqlarımız arasında dostluq ildən-ilə daha da möhkəmlənsin. İsrail xalqı bu günü sizinlə birlikdə qeyd edir", - paylaşımda vurğulanıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Израиль поздравил Азербайджан с Днем независимости

Ən vacib xəbərlər

Milorad Dodik İlham Əliyevi təbrik edib
Milorad Dodik İlham Əliyevi təbrik edib
27 May , 2024 20:19
Rumen Radev: Bolqarıstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir
Rumen Radev: Bolqarıstan Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir
27 May , 2024 20:18
Frank-Valter Ştaynmayer Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb
Frank-Valter Ştaynmayer Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb
27 May , 2024 20:16
İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
27 May , 2024 19:29
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib
27 May , 2024 19:05
Emoməli Rəhmon İlham Əliyevi təbrik edib
Emoməli Rəhmon İlham Əliyevi təbrik edib
27 May , 2024 18:44
Vuçiç: Serbiya Azərbaycanın həyati mənafelərin müdafiəsində səmimi tərəfdaş olduğunu unutmayacaq
Vuçiç: Serbiya Azərbaycanın həyati mənafelərin müdafiəsində səmimi tərəfdaş olduğunu unutmayacaq
27 May , 2024 18:32
Prezidentin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfvi ilə bağlı sərəncamı icra olunub - YENİLƏNİB
Prezidentin məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfvi ilə bağlı sərəncamı icra olunub - YENİLƏNİB
26 May , 2024 15:50
Ombudsman: Prezidentin əfv sərəncamı insan hüquq və azadlıqlarına verilən dəyərin göstəricisidir
Ombudsman: Prezidentin əfv sərəncamı insan hüquq və azadlıqlarına verilən dəyərin göstəricisidir
26 May , 2024 11:31
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirini təbrik edib
Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirini təbrik edib
26 May , 2024 10:47

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi