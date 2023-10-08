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İsrail səfiri: “Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”

İsrail səfiri: “Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm” “Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”.
Xarici siyasət
8 Oktyabr , 2023 22:56
İsrail səfiri: “Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”

“Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.

“Sevgi paylaşımları seli, səfirliyimizin qapısındakı güllər, sosial şəbəkələrdəki yazılar - bunlar tariximizin bu qaranlıq vaxtında bizə güc verir. Təşəkkür edirəm.

Biz qalib gələcəyik”, - səfir qeyd edib.

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Rus versiyası Посол Израиля: Благодарю народ Азербайджана за искренний жест дружбы

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