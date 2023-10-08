İsrail səfiri: “Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”

“Səmimi dostluq jestinə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm”.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik “X” sosial şəbəkəsindəki
“Sevgi paylaşımları seli, səfirliyimizin qapısındakı güllər, sosial şəbəkələrdəki yazılar - bunlar tariximizin bu qaranlıq vaxtında bizə güc verir. Təşəkkür edirəm.
Biz qalib gələcəyik”, - səfir qeyd edib.
Thank you to the Azerbaijani people for this heartfelt gesture of friendship ️— George Deek (@GeorgeDeek)
The flood of messages of love, the flowers at our embassy’s gate, the posts on social media - these give us strength in this dark hour of our history. Thank you
We shall prevail
pic.twitter.com/HteQcKBkTH October 8, 2023